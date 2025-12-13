تجديد فينالدوم.. الاتفاق ينتظر «الاستقطاب»

تنتظر إدارة نادي الاتفاق رد لجنة الاستقطاب في رابطة دوري المحترفين حول إمكانية تجديد عقد الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حسبما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويرتبط استمرار اللاعب بدعم «الاستقطاب»، في وقتٍ ينتظر فيه أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة مع دخوله الفترة الحرة، في يناير.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الاتفاق موقفها النهائي خلال الأسابيع المقبلة، سواء بالاستمرار مع الهولندي، أو البحث عن بدائل أخرى، تزامنًا مع أحقية فينالدوم بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي مع حلول العام الجديد.

ويعدُّ لاعب الوسط أحد أبرز عناصر الفريق الشرقي في الموسم الجاري، إذ خاض عشر مبارياتٍ، وسجل خلالها خمسة أهداف، وقدَّم تمريرةً حاسمةً وحيدةً.

وانضمَّ الهولندي إلى دوري روشن السعودي صيف 2023 مع التحوُّل الذي استهدف عددًا من لاعبي الصف الأول العالميين.

ولعب فينالدوم مع عديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها فينورد وأيندهوفن في بلاده، ونيوكاسل وليفربول الإنجليزيان، إضافةً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي.