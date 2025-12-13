ميسي في الهند.. تخريب وفوضى عارمة

أعلنت وكالة «أية.إن.أي» الهندية للأنباء أن جولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البلاد بدأت السبت بفوضى عارمة عندما خلع مشجعون مقاعد ممزقة وألقوا بها إلى الملعب بعد زيارة قصيرة لمهاجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي إلى ملعب سولت ليك في كولكاتا.

ويزور ميسي الهند في إطار جولة من المقرر أن يحضر خلالها حفلات موسيقية، ودورات تدريبية للشبان، وبطولة بادل، وإطلاق مبادرات خيرية في فعاليات في كولكاتا وحيدر أباد ومومباي ونيودلهي.

ووفقًا لتقارير إعلامية هندية، تجول الفائز بكأس العالم 2022 حول الملعب ملوحًا للجماهير، لكنه كان محاطًا بمجموعة كبيرة من الناس، وغادر بعد 20 دقيقة من وصوله.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة «أية.إن.أي» للأنباء رمي المشجعين مقاعد الملعب الممزقة، ومقذوفات أخرى على أرض الملعب ومضمار ألعاب القوى، إذ ألقى عدد من الأشخاص، الذين تسلقوا السياج المحيط بالملعب، المقذوفات.

وقال أحد المشجعين في الملعب لوكالة «أية.إن.أي» الهندية: «لم يكن يحيط بميسي سوى القادة والممثلين... لماذا دعونا للحضور... لقد دفعنا 12 ألف روبية، 132.51 دولار أمريكي، مقابل التذكرة، لكننا لم نتمكن حتى من رؤية وجهه...».

ولم يرد منظمو جولة ميسي في الهند على الفور على طلب التعليق.

وكولكاتا هي عاصمة ولاية البنغال الغربية الهندية، التي تحظى إلى جانب ولايتي كيرالا وجوا بمتابعة كبيرة لكرة القدم في بلد مولع بالكريكت.

وزار النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا كولكاتا مرتين، وفي عام 2017 أزاح الستار عن مجسم له وهو يحمل كأس العالم 1986 بحضور آلاف المشجعين.

وأزاح ميسي، الذي خاض مباراة تجريبية على ملعب سولت ليك عام 2011 فازت فيها الأرجنتين على فنزويلا 1ـ0، الستار عن مجسم له يبلغ ارتفاعه 70 قدمًا بالمدينة في وقت سابق، السبت.