البايرن يقترب من التجديد مع أوباميكانو

أكد كريستوف فريوند، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، السبت، أن النادي في مفاوضات مكثفة وبناءة مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لتجديد عقده.

وينتهي عقد المدافع الدولي الفرنسي بنهاية الموسم، وذكرت تقارير أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في التعاقد معه.

وقال فريوند إن هناك الكثير الذي يكتب ويقال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأمور ليست معقدة.

وأضاف: «أوباميكانو مدافع من الطراز العالمي، يقدم عروضًا في أعلى المستويات، وهو في مستوى رائع ولاعب رئيس بالنسبة لنا. نحن في مفاوضات مكثفة وبناءة للغاية».

وأكد: «هو قرار حاسم بالنسبة له أيضًا. يشعر براحة كبيرة مع الفريق والمدرب. واثقون، لا يهم إذا كان التجديد سيتم عاجلًا أم آجلًا. ما يهم هو أن يتم التجديد. لن يطول هذا الأمر».

وأهدر بايرن نقطتين فقط في الدوري، ولم يخسر آخر مباراة له في نهاية العام بالدوري الألماني منذ عام 1987، ولكن كومباني حث لاعبيه على تقديم أفضل أداء لهم، الأحد، أمام ماينز، الذي يدربه حاليًا أورس فيشر.

وقال كومباني: «هناك دائمًا علامات استفهام عندما يوجد مدرب فني جديد. الكل جاهز، ويشعر بالنشاط، يكون اللاعبون في كامل تركيزهم».