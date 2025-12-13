هاكاثون «أبشر طويق».. عقول سعودية تصنع ابتكارات رقمية

شهد هاكاثون «أبشر طويق» تنافس أكثر من أربعة آلاف سعودي وسعودية في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المنظَّم من قِبل وزارة الداخلية، بالشراكة مع أكاديمية طويق، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.

«الرياضية»، التقت عددًا من المشاركين في هاكاثون «أبشر طويق»، منهم جود السيد، طالبة الإحصاء في جامعة الملك سعود، التي تحدثت عن فريق العمل المكوَّن من مناطقَ سعوديةٍ مختلفةٍ، وتطوير فكرة «أبشر النجدة»، فيما تطرَّق وسام الحربي، طالب مدرسة الموهوبين، إلى فكرة التنبؤ بالحوادث عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبدورها كشفت لمى عبد الله، إحدى المشاركات في هاكاثون «أبشر طويق»، القادمة من المنطقة الشرقية، عن سبب فكرة مشروعها بتطوير إشارة المرور ومنح الأولوية لسيارات الطوارئ.

وبعمر عشرة أعوامٍ، حضر محمد حريصي من الجبيل للمشاركة في هاكاثون «أبشر طويق»، وشرح لـ «الرياضية» فكرة كشف الترددات اللاسلكية المشبوهة.

ويتيح الهاكاثون، الذي تجري فعالياته في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى 1.000.000 ريال سعودي، تتضمَّن ثلاثة مقاعد في منتج «MVPLAB» برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

ويأتي الهاكاثون، المنعقد بشراكةٍ استراتيجيةٍ مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بأربعة مساراتٍ متنوِّعةٍ، هي: الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الأمني، والهوية الرقمية وتطبيقاتها الأمنية، وإنترنت الأشياء والتقنيات الميدانية، وابتكار وتطوير خدمات أبشر التي تتيح للفرق المشاركة تطوير حلولٍ تقنيةٍ مبتكرةٍ وسط أجواءٍ تنافسيةٍ مملوءةٍ بروح العمل الجماعي بين الفرق في مكانٍ واحدٍ، ولمدة ثلاثة أيامٍ متتاليةٍ، بإشراف خبراء ومختصِّين في عديدٍ من المجالات التقنية.

يذكر أن مؤتمر أبشر 2025 يعقد العام الجاري خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، وبرعايةٍ رئيسةٍ من شركة عِلم، وبمفهومٍ جديدٍ، ونهجٍ مبتكرٍ بعد مرور عشرة أعوامٍ على انطلاق ملتقى «أبشر»، إبرازًا لأحدث الابتكارات الوطنية الرقمية، وتأكيدًا لريادة السعودية عالميًّا في مختلف المجالات.