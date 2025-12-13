سلوت: صلاح مثل أي لاعب

أكد آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أنه لا توجد مشكلة تحتاج إلى حل بشأن محمد صلاح، نجم الفريق، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله.

عاد النجم المصري إلى قائمة الفريق في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على برايتون 2-0، وذلك بعد استبعاده بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع الماضي، والتي هاجم خلالها مسؤولي النادي، ليثير الشكوك حول استمراره في قلعة أنفيلد.

لكن بعد دخول صلاح كبديل في منتصف الشوط الأول، سمحت ركلة ركنية نفذها اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لهوجو إيكيتيكي بتسجيل هدفه الثاني، بينما سجل الفرنسي الشاب هدفه الأول بعد 46 ثانية، ليحرز أسرع هدف في الدوري الموسم الجاري.

وبتمريرته الحاسمة، تجاوز النجم المصري رقم واين روني القياسي في المساهمة التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا مساهمته رقم 277 «188 هدفًا و89 تمريرة حاسمة».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن إدارة ليفربول ستتواصل مع وكلاء صلاح خلال فترة غيابه، لكن سلوت لا يزال متفائلًا.

قال المدرب الهولندي عقب لقاء برايتون: «بالنسبة لي، لا توجد مشكلة تحتاج إلى حل، صلاح مثل أي لاعب آخر».

وأضاف: «لا أتحدث عادة عما يدور في الكواليس، ولكنني أعتقد أن الأفعال أبلغ من الأقوال، وقد عاد صلاح للقائمة مجددًا».

وتابع: «عندما اضطررت لإجراء أول تبديل، أشركت محمد صلاح، وقدم أداء رائعًا كما يتمنى كل مشجع، بمن فيهم أنا، أحب كثيرًا استغلاله في كل فرصة متاحة عندما نحتاج، وقدم الأداء المأمول منه عند مشاركته».

وبعد انتهاء المباراة، صفق صلاح لجماهير فريقه الحاضرة في مختلف أرجاء مدرجات ملعب أنفيلد، مثلما فعل باقي زملائه، ولكنه بقى أمام مدرج رابطة ليفربول، وهم يهتفون باسمه ويشيرون إلى شعار النادي على قميصه قبل مغادرة الملعب.

ورفض سلوت اعتبار ذلك بمثابة خطوة وداعية، قائلًا: «لم يكن صلاح الوحيد الذي طاف حول الملعب ليوجه التحية للجماهير، بل الفريق بأكمله، لأن الجماهير تستحق الشكر».

وختم آرني سلوت: «صلاح سيشارك في كأس الأمم الإفريقية، وأتمنى له التوفيق، وسنلعب بدونه وبدون عدد من اللاعبين في الفترة المقبلة، ولكن الأمر الجيد يبقى أنه سيكون أمامنا مهلة أسبوع قبل المباراة المقبلة».