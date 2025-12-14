«قاتل» ينقذ أرسنال أمام الذئاب

استعاد فريق أرسنال الأول لكرة القدم توازنه بفوز درامي على ضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

تقدم أرسنال بهدف عكسي سجله سام جونستون حارس وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 70.

وأدرك الضيوف هدف التعادل في توقيت قاتل، سجله تولو أروكوداري في الدقيقة 90 قبل أن يقتنص الفريق اللندني نقاط الفوز بهدف عكسي آخر، سجله ييرسون موسكيرا مدافع وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

تجاوز أرسنال بهذا الفوز الثمين كبوة الخسارة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، ونزيف النقاط بتعادلين آخرين في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة.

ووسع أرسنال الفارق إلى 5 نقاط مؤقتًا مع ملاحقه مانشستر سيتي، الذي سيخوض اختبارًا صعبًا خارج أرضه أمام كريستال بالاس، الأحد.

أما وولفرهامبتون، ففشل في وضع حد لسلسلة هزائمه المتتالية، وبقى في ذيل الترتيب بنقطتين فقط في المركز العشرين بعد خسارته رقم 14 في مشواره بالدوري.