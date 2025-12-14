بعد الثنائية.. «المدفعجية» يخسرون بن وايت

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن شعور بن وايت، مدافع «المدفعجية» بألم في أوتار الركبة، معتبرًا ذلك أمرًا غير جيد، وذلك بعد استبدال الظهير الأيمن في الشوط الأول من مواجهة وولفرهامبتون التي فاز فيها فريقه 2ـ1 السبت، ببطولة الدوري.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الأحد، أن وايت عاد أخيرًا من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب، ووجد نفسه يشارك مع الفريق في آخر أربع مباريات في ظرف عشرة أيام، بسبب تعرض بعض المدافعين في الفريق لإصابات.

وأوضح المدرب الإسباني أن ازدحام جدول المباريات أجبره على ذلك، وأن مشكلة بن وايت هي جزء من ذلك الموقف.

وقال أرتيتا: «بالطبع لم يشارك في الكثير من الدقائق بسبب إصابة سابقة في الركبة، بمجرد عودته إلى لياقته كان عليه خوض الكثير من المباريات لأننا لا نملك حلولًا أخرى».

وأضاف أرتيتا: «كان علينا المجازفة مع ويليام صاليبا كذلك، ربما لم يكن من الأفضل أن يخوض 90 دقيقة كاملة لأننا غير مستعدين لأي إصابة أخرى وليس لدينا لاعبون آخرون».

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي سيلعب في وقت لاحق الأحد مع مضيفه كريستال بالاس.