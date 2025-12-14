الإثنين.. الهلال ينطلق في الرياض

يفتتح فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، تدريباته على ملعبه في الرياض بعد عودته من معسكره الإعدادي في مدينة العين الإماراتية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الإيطالي سيموني إنزاجي منح لاعبيه إجازة الأحد بعد الفوز على المحرق البحريني 1ـ0 في مباراة تجريبية مغلقة جرت السبت، ضمن استعداداته خلال فترة التوقف في العين.

وسجل الصربي سيرجي سافيتش هدف الأزرق في الشوط الأول من المواجهة.

ويتأهب الأزرق لمواجهة مضيفه الشارقة الإماراتي في 22 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يستقبل الخليج على ملعب «المملكة أرينا» في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الهلالي المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط خلف النصر المتصدر بعد مرور تسع جولات، فيما يتصدر مجموعته في البطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة «15 نقطة».