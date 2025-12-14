ميلان يتعطل.. وبارتيساجي يعيد ذكريات مالديني

عطل فريق ساسولو الإيطالي الأول لكرة القدم مسيرة ميلان الجيدة في الدوري المحلي، وأجبره على التعادل 2ـ2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 15.

ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، لكنه بات مهددًا بفقدان الصدارة لمصلحة نابولي وإنتر ميلان، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، إذ يلتقي الأول مع أودينيزي، ويلعب إنتر ميلان مع جنوى، في وقت لاحق من الأحد.

وبعد التعادل، وصل ساسولو إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بعدما بادر بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق إسماعيل كونيه، قبل أن يدرك المدافع الشاب ديفيد بارتيساجي التعادل لميلان في الدقيقة 34. وبهذا الهدف أصبح بارتيساجي، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا و350 يومًا، أصغر مدافع إيطالي يسجل هدفًا لميلان في بطولة الدوري، منذ أن فعل ذلك باولو مالديني في عام 1988 بعمر 19 عامًا و247 يومًا.

وفي الدقيقة 47 أحرز بارتيساجي الهدف الثاني له ولميلان، فيما سجل ساسولو هدف التعادل عن طريق أرماند لورينتي في الدقيقة 77 من عمر المباراة.