النصر يشكو اتحاد السلة

رفعت إدارة نادي النصر شكوى رسميةً إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، ضد الاتحاد السعودي لكرة السلة، وفق خطاب رسمي، حصلت «الرياضية» على نسخة منه.

ويأتي احتجاج الأصفر نتيجة عدم تجاوب الاتحاد مع الاعتراض المقدَّم من النادي بشأن مشاركة خالد عبد الجبار، لاعب الأهلي، إذ وصفتها إدارة النصر بـ «غير النظامية».

وأوضحت الإدارة في شكواها، أن احتجاجها استند إلى لوائح وتعليمات شروط الدوري الممتاز لكرة السلة، لكنْ اتحاد اللعبة رفضه بعد تشكيل لجنة مؤقتة للنظر فيه دون تحويله إلى لجنة الانضباط، ما عدَّته الإدارة النصراوية مخالفةً صريحةً للوائح لجنة الانضباط المعتمدة في الاتحاد.

وتضمَّنت الشكوى اعتراض النصر على آلية تشكيل اللجنة المؤقَّتة، إذ تم تعيين رئيس لجنة المسابقات ضمن اللجنة المكلَّفة بالنظر في الاحتجاج على الرغم من كونها الجهة المسؤولة عن إصدار الجداول وشروط المسابقة، ما يُعدُّ تضاربًا في المصالح، حسبما جاء في الشكوى النصراوية.

واعتمدت اللجنة في قرارها برفض احتجاج النصر على وجود قرار صادر من اتحاد السلة، يُجيز مشاركة اللاعب، لكنَّ إدارة النادي أكدت أن هذا القرار لم يتم تعميمه رسميًّا على الأندية، الأمر الذي يخلُّ بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.