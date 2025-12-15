15 صقرا هزوا شباك «النشامى»

وضع 15 لاعبًا سعوديًّا بصماتٍ تهديفيةً داخل شباك المنتخب الأردني الأول لكرة القدم على امتداد مواجهات «الأخضر» و«النشامى»، التي تتجدَّد مساء الإثنين في قطر لحساب نصف نهائي كأس العرب 2025.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، استقبلت الشباك الأردنية 19 هدفًا سعوديًّا، أحدها «ذاتي» عن طريق حسام عزمي، لاعب «النشامى».

وجاءت الأهداف الـ 18 الأخرى بتوقيع لاعبين سعوديين، بينهم اسمٌ وحيدٌ في قائمة كأس العرب الحالية، هو المهاجم صالح الشهري.

ويتصدَّر الشهري القائمة بهدفين، مناصفةً مع أحمد الصويلح ومحمد السهلاوي.

وسجَّل هدفًا واحدًا 12 لاعبًا آخرين، هم أحمد البيشي، وأمين دابو، ويوسف خميس، وإبراهيم سويد، وحسين عبد الغني، وحمزة إدريس، وصالح النعيمة، وعبيد الدوسري، وعلي لاجامي، وفهد المصيبيح، وفهد المولد، وناصر الشمراني.

ووقَّع النجم المعتزل يوسف خميس على أول هدفٍ سعودي في مرمى الأردن، فيما سجَّل علي لاجامي، الغائب عن القائمة الحالية، الهدف الأخير.