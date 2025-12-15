الشرطة تحقق في وفاة راينر وزوجته

تحقق شرطة لوس أنجليس، الإثنين، في وفاة السينمائي الهوليوودي الشهير روب راينر وزوجته باعتبارها «جريمة قتل على ما يبدو»، فيما تتوالى رسائل التعزية بوفاة المخرج المعروف بأعمال سينمائية ناجحة أبرزها «ون هاري مت سالي» When Harry Met Sally.

وعُّثر على راينر وزوجته ميشيل سينجر راينر قتيلين في قصرهما بلوس أنجليس جراء طعنات على ما يبدو.

ولم تؤكد شرطة لوس أنجليس هوية المتوفين لكنها أفادت بإرسال محققين جنائيين إلى منزل راينر.

وقال آلان هاميلتون نائب قائد شرطة لوس أنجليس للصحافيين في وقت لاحق إن «شرطة لوس أنجليس لا تبحث حاليًا عن أي شخص بوصفه مشتبهًا به أو محل اهتمام أو بأي صفة أخرى، ولن تتخذ مثل هذه الخطوة قبل إجراء التحقيق والمضي قدمًا في مجرياته».

وأضاف «لن أؤكد ما إذا كان يجري استجواب أي شخص في الوقت الحالي أم لا. سنحاول التحدث إلى كل شخص من أفراد العائلة قدر الإمكان للوصول إلى وقائع هذا التحقيق».

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن متحدثًا باسم العائلة أكد وفاة راينر وزوجته.

واكتسب راينر شهرة كبيرة في التمثيل بدور الصهر الأبله مايكل في المسلسل الكوميدي «All in the Family» في السبعينات، قبل أن يتحول عام 1984 إلى الإخراج بالفيلم الوثائقي الساخر «This is Spinal Tap» عن موسيقى الروك.

وأخرج راينر عام 1989 الفيلم الكوميدي الرومانسي «When Harry Met Sally» الذي تولى بطولته بيلي كريستال وميج رايان.