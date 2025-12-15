الأخضر والأردن.. 16 مواجهة بـ68 عاما

يتسلَّح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بأفضليته على نظيره الأردني في المواجهات المباشرة، فيما يستند «النشامى» إلى تفوُّقهم كلما التقوا «الصقور» على أرض قطر، التي ستُجدِّد مواعيدهما، مساء الإثنين، لحساب نصف نهائي كأس العرب 2025.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، التقى الطرفان 15 مرةً خلال 68 عاما، وفاز الأخضر بسبع مواجهاتٍ، والأردن بستٍّ، وتعادلا في مباراتين، وسجَّل الصقور 19 هدفًا، مقابل 13 لمنافسهم.

وتُشكِّل المباريات التجريبية أكثر من نصف عدد مواجهاتهما، بواقع ثماني مبارياتٍ، فيما جرت اثنتان ضمن دورة الألعاب العربية، ومثلهما لحساب كأس العرب، وأخريان في تصفيات المونديال، بينما لُعبت واحدةٌ على صعيد كأس آسيا.

وقصَّت مرحلة المجموعات من دورة الألعاب العربية، التي استضافها لبنان عام 1957، شريط المواجهات، واستطاع المنتخب الأردني الفوز آنذاك بهدفٍ نظيفٍ.

وجاءت المواجهة الثانية في نسخةٍ أخرى من المسابقة ذاتها على أرض سوريا عام 1976، وانتهت بنتيجة اللقاء الأول عينها.

وتأخَّرت ردة الفعل السعودية إلى اللقاء الثالث، وكان تجريبيًّا على أرض الرياض بتاريخ 11 مارس 1981، وفاز فيه أصحاب الأرض 2ـ1.

وجدَّد السعوديون التفوُّق في اللقاء الرابع، الذي اكتسحوا فيه منافسهم برباعيةٍ نظيفةٍ ضمن دور المجموعات من كأس العرب 1985، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبعد ذلك اللقاء، تواجها في أربع مبارياتٍ تجريبيةٍ، أوَّل اثنتين منها عام 1999، والثالثة 2000، والرابعة 2006.

واستضافت السعودية المباريات الأولى والثانية والرابعة، وفازت بها 2ـ0، و2ـ1 «مرتين»، فيما احتضن الأردن الثالثة، وانتصر فيها بهدفٍ نظيفٍ.

وضربت مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا، التي نظَّمتها قطر 2011، موعدًا تاسعًا بينهما، وأنهاه الأردنيون فائزين بهدفٍ دون مقابلٍ.

وبعده، خاضا ثلاث مواجهاتٍ تجريبية، أولاها في الأردن عام 2011 لحساب نصف نهائي «بطولة فوكس الدولية»، وتعادلا فيها 1ـ1، ثم فاز المنتخب السعودي بركلات الترجيح «4ـ3».

ولعبا في الدمام عامَ 2015، وفاز أصحاب الضيافة 2ـ1، وفي عمَّان 2018، وتعادلا بهدفٍ لمثله.

وبعد لقائهما الأوَّل في قطر 2011 ضمن منافسات كأس آسيا، عادا إلى الدوحة عام 2021، وتواجها في دور المجموعات من كأس العرب، ومُجدَّدًا فاز «النشامى» بهدفٍ نظيفٍ، مثلما حدث بالضبط قبل عقدٍ زمني.

وفي ثاني أدوار تصفيات النسخة المقبلة من كأس العالم، التقيا مرتين، وفاز الأخضر على الكتيبة الأردنية داخل ديارها ذهابًا 2ـ0، فيما خسر منها إيابًا في الرياض 1ـ2.