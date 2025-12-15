الأهلي يلغي عقد كالوجيانيديس

قررت إدارة الأهلي الاستغناء عن خدمات اليوناني ديميتريس كالوجيانيديس، رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأفاد المصدر ذاته، بأن القرار اتُّخذ بشكل نهائي من قبل مسؤولي النادي، وتم إبلاغ ديميتريس باستبعاده.

وتناقش الإدارة الأهلاوية حاليًا مع الطبيب اليوناني مستحقاته المتبقية تمهيدًا لإنهاء التعاقد رسميًا.

وكشف المصدر عن أن الإدارة تتفاوض مع عدة أسماء لخلافته في المنصب، بينها اسم يعمل في الدوري السعودي، على أن تحسم الاسم البديل خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي تعاقد مع كالوجيانيديس، في مارس 2024.

وعمل ديميتريس كالوجيانيديس طبيبًا لكل من أكاديمية نادي برينتفورد الإنجليزي 2013ـ2014، وأكاديمية تشيلسي الإنجليزي 2016ـ2019، والفريق الأول في تشيلسي الإنجليزي 2019ـ2022، وشغل منصب رئيس الجهاز الطبي 2022ـ2024.