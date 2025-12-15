ضمك يفقد كايكي أمام القادسية

دخل البرازيلي ديفيد كايكي، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم، الإثنين، في برنامج علاجي بعيادة النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض كايكي «21 عامًا» لكدمة قوية في مفصل القدم خلال المعسكر الخارجي المختتم 12 ديسمبر الجاري في الدوحة.

وبيّن المصدر ذاته، أن كايكي سيغيب عن المشاركة مع فريقه في المواجهة الأولى بعد استئناف مباريات دوري «روشن» أمام القادسية 27 ديسمبر الجاري في الدمام.

ولعب كايكي مع ضمك الموسم الجاري في 8 مباريات منها واحدة في كأس الملك، ولم يسجل أي هدف.

وكان الفريق الجنوبي، عاد إلى تدريباته الجماعية الأحد، بعد الإجازة التي منحت لهم من قبل المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجليستا عقب ختام معسكر الدوحة.