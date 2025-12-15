ألمانيا تواجه غانا بدلا من كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الألماني، الإثنين، عن مواجهة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم غانا بدلًا من كوت ديفوار، في مباراة تجريبية مارس 2026، في إطار الاستعداد لكأس العالم المقبلة.

جاء هذا التغيير نظرًا لأن منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات سيواجه نظيره الإيفواري في دور المجموعات من منافسات المونديال المنظم في أمريكا الشمالية خلال يونيو ويوليو 2026، إذ لا يرغب الفريقان في كشف أوراقهما في مواجهة مباشرة.

ويواجه المنتخب الألماني 30 مارس، غانا التي يقودها المدرب أوتو أدو، نجم بوروسيا دورتموند السابق.

وقال يوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا، في بيان صحافي :«نتطلع لمواجهة أوتو أدو، لأن تميز غانا في الهجمات المرتدة، سيكون مؤشرًا جيدًا لما ستكون عليه مواجهة كوت ديفوار في كأس العالم».

ويخوض منتخب ألمانيا عددًا من المباريات التجريبية، يلعب ضد سويسرا في بازل 27 مارس، وفنلندا في ماينز 31 مايو، وأمريكا في شيكاغو 6 يونيو، قبل انطلاق بطولة كأس العالم الموسعة.

وفي مجموعته بكأس العالم، يُقابل المنتخب الألماني كلًا من كوراساو والإكوادور، لكنه لم يحدد بعد مقر إقامته ومعسكره خلال البطولة.