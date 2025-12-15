الثلاثاء.. الحُكم في دهس جماهير ليفربول

أكد ممثلون للادعاء، الإثنين، مع بدء إجراءات النطق بالحُكم على شخص بريطاني أصاب أكثر من 130 شخصًا بجروح عندما دهس بسيارته حشدًا من مشجعي فريق ليفربول الأول لكرة القدم خلال احتفالهم في مايو الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أن ذلك حدث لأنه فقد أعصابه.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي آندرو ميناري الحُكم، الثلاثاء.

وأقر بول دويل «54 عامًا» الشهر الماضي بأنه مذنب في 31 تهمة، تسع منها بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار و17 تهمة بمحاولة التسبب في أذى جسدي جسيم.

ومثُل المتهم في محكمة بليفربول، حيث قال المدعي بول جريني إن دويل كان في «نوبة غضب» عندما قاد سيارته عمدًا باتجاه عدد من المحتشدين ما أدى إلى إصابة 134 منهم، بينهم ثمانية أطفال أحدهم لا يتجاوز عمره ستة أشهر.

وقال جريني «إن بعض من كانوا في موقع الحادث اعتقدوا أن ما يحدث هجوم إرهابي» عندما قاد دويل سيارته من علامة فورد وطراز جالاكسي نحو المارة في 26 مايو.

وأوضح جريني أن ما قام به دويل «لم يكن مدفوعًا بأيديولوجية» وأن «الحقيقة ببساطة هي أن بول دويل فقد أعصابه بينما كان يرغب في الوصول إلى المكان الذي كان يريد الوصول إليه».

وأضاف «وفي نوبة غضبه، قاد سيارته نحو الحشود، وعندما فعل ذلك، كانت نيته التسبب في أذى خطير للمشاركين في التجمع».