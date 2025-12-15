الأوتار تهدد مشاركة نوير الأخيرة

بات مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، مهددًا بالغياب عن المباراة الأخيرة هذا العام بسبب تمزق في أوتار الركبة.

وأعلن النادي الألماني، الإثنين، أن الفحص الطبي أكد إصابة نوير صاحب الـ 39 عامًا، في أوتار الركبة اليمنى، بعد مشاركته في مباراة ماينز التي انتهت بالتعادل 2ـ2 في بطولة الدوري، الأحد.

وأوضح بايرن أن نوير سيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، لكن لم يقدم النادي البافاري تفاصيل أخرى بشأن قوة الإصابة.

وتُعد مواجهة هايدنهايم في الدوري الألماني الأحد المقبل المباراة الأخيرة لبايرن قبل العطلة الشتوية.

ويبدأ ميونيخ، بطل الدوري الألماني العام الجديد 2026 بمواجهة فولفسبورج في 11 يناير 2026.

وأشارت تقارير صحافية إلى امتداد غياب نوير لأوائل العام المقبل، وسيخلفه في حراسة عرين البافاري جوناس أوربيج، الحارس البديل، صاحب الـ22 عامًا، في مباراة هايدنهايم، وذلك بعد مشاركة الحارس الشاب في 4 مباريات الموسم الجاري.

ويخوض البايرن مباراة تجريبية أمام سالزبورج النمساوي 6 يناير المقبل، قبل استضافة فولفسبورج بعدها بخمسة أيام ضمن منافسات «البوندسليجا».

ولم يتضح بعد موعد عودة نوير إلى كامل لياقته، علمًا بأن الحارس المخضرم تعرض لإصابات عديدة خلال المواسم الأخيرة، وينتهي تعاقده مع البايرن بنهاية الموسم الجاري.