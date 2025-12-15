النصر يعود إلى ملعب «الرمز» أمام الفتح

يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية أمام الفتح 17 ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود «الرمز» بمقر النادي، بعد الانتهاء من الزراعة الشتوية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن لاعبي الأصفر العاصمي سينتقلون الأسبوع المقبل إلى ملاعب جامعة الملك سعود، عقب الانتهاء من تجهيز المكاتب الإدارية والنادي الصحي هناك.

وفي سياق متصل، أجرى لاعبو النصر تدريباتهم صباح الإثنين على ملعب الفئات السنية في مقر النادي، بحضور كامل اللاعبين باستثناء الدوليين.

وشملت الحصة التدريبية تمارين لياقية وتكتيكية استمرت أكثر من ساعتين، وسط هطول الأمطار.

يُذكر أن «الرياضية» أشارت في 8 أكتوبر الماضي إلى اتفاق إدارة النصر مع جامعة الملك سعود على نقل التدريبات إلى ملاعبها، بعد تجهيز ملعبين رديفين قرب الملعب الرئيسي «الأول بارك»، ليكونا مقرًا لتدريبات الفريق خلال الموسم الجاري، مع تخصيص الملعب الرئيس في ضاحية العريجاء للفئات السنية.

من ناحية أخرى، يواصل الثلاثي أيمن يحيى وسامي النجعي وعبد الملك الجابر برامجهم التأهيلية في العيادة الطبية بإشراف طبيب النادي، وسيستمر ذلك حتى تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.