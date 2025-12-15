ميسي يختتم الجولة الهندية

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، وبطل مونديال قطر 2022، جولته في الهند، الإثنين، بلفة تكريمية في نيودلهي، وسط حشود من آلاف المعجبين.

وحيّا النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 38 عامًا، الجماهير الهندية الحاضرة، التي استقبله بالهتافات في ملعب «أرون جايتلي» المخصص عادة للكريكيت، حيث ارتدى المشجعون قمصان الأرجنتين، ولوّحوا بالأعلام، ورددوا اسمه.

وقال ميسي للجماهير بالإسبانية: «كان من الجميل أن أتلقى كل هذا الحب والدعم، كنت أعلم أنه موجود، لكن أن أعيشه مباشرة كان أمرًا مذهلًا».

وأفرح ميسي الجمهور بتسديده الكرات نحو المدرجات والتقاط صور «سيلفي» مع المعجبين.

كما لعب ميسي وبعض من زملائه في فريقه إنتر ميامي، المتوج أخيرًا وللمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري الأمريكي، كرة القدم مع الأطفال قبل أن يتسلم تذكرة لكأس العالم «تي 20» وقميصًا للمنتخب الهندي من جاي شاه، رئيس المجلس الدولي للكريكيت.

وجاءت محطة ميسي الأخيرة في الهند بسلاسة بعد يوم افتتاحي فوضوي، السبت الماضي، حين عمل مشجعون على تخريب ملعب في مدينة كالكوتا بعدما أثارت زيارته القصيرة إحباط الحشود.

واحتشد آلاف المعجبين الذين ارتدوا قمصان ميسي في ملعب «سولت لايك» بكالكوتا، لكنهم شعروا بالإحباط بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، التي جعلت من شبه المستحيل رؤية نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن قرب.

وحسب وسائل إعلام هندية، أخذ بطل مونديال 2022 جولة سريعة حول أرضية الملعب لتحية الجمهور، ثم غادر مباشرة، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يلعب لبضع دقائق.

وزار ميسي الهند ضمن جولته المسماة «جولة الأعظم» برفقة زملائه الأوروجوياني لويس سواريس، ومواطنه رودريجو دي بول.

وفاز النجم الأرجنتيني، الأسبوع الماضي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، للمرة الثانية تواليًا، بعدما قاد إنتر ميامي إلى اللقب وتصدر قائمة الهدافين.

ويخوض ميسي مونديال الصيف المقبل، حيث تدافع الأرجنتين عن لقبها بالنهائيات المقررة في أمريكا الشمالية.