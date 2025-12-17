اليامي ينتظر قرار إنزاجي

أصبحت مشاركة حمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام الشارقة الإماراتي، الإثنين المقبل، في سادس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، واردة، حسب ترجيحات مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويقضي الظهير المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب مُجدّدًا، بعد إصابة عضلة الفخذ الأمامية التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال مع النجمة، 14 نوفمبر الماضي، لحساب ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وتتوقع المصادر نفسها انضمام اللاعب إلى التدريبات الجماعية مع زملائه خلال يومين، بعد تعافيه من إصابته ودخوله مرحلة ملامسة الكرة ضمن آخر مراحل تأهيله.

وبحسب المصادر، سيُتَّخذ قرار إشراك اللاعب من عدمه أمام الشارقة، باتفاق بين المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي والجهاز الطبي للفريق.

ويخوض الفريق مباراة تجريبية على ملعبه أمام نيوم، مساء الأربعاء، ضمن برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية بسبب كأس العرب «فيفا قطر 2025» التي ينهي المنتخب السعودي الأول مشواره فيها بمواجهة الإمارات، الخميس المقبل، لتحديد صاحب المركز الثالث.