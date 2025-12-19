«ليالي البلدة القديمة» تُنير شتاء طنطورة

انطلقت فعالية «ليالي البلدة القديمة» ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا، بتجربةٍ ثقافيةٍ ثريةٍ تتنوّع فيها العروض التراثية والعروض الأدائية الحيّة، ويتقاطع فيها سرد الحكايات المرتبطة بأهالي العُلا مع تجارب طعام راقية، في أجواء تستلهم روح المكان وتاريخه.

وتستمدّ الفاعلية تفرّدها من المشهد العام للبلدة القديمة وما تحتضنه من معالم تاريخية، في تجربة تتيح للزوّار القادمين من مختلف دول العالم التعرّف على الموروث الثقافي للمحافظة عن قرب.

وتحتضن البلدة القديمة هذه الفعالية في فضاءٍ مفتوح تتناغم فيه العمارة التقليدية مع الإضاءة الفنية والعروض الحيّة، لتتشكّل لوحة بصرية وثقافية متكاملة تعكس الهوية الثقافية للعُلا وثراءها الحضاري، وتمنح الزائر حضورًا حيًّا في قلب المشهد التراثي للمكان، ضمن تجربة ثقافية ذات بُعد إنساني وحضور دولي متنوّع.

وتُسهم «ليالي البلدة القديمة» في ترسيخ مكانة البلدة القديمة بوصفها مركزًا ثقافيًا نابضًا بالحياة، ووجهة رئيسة لزوّار مهرجان شتاء طنطورة، عبر برنامج ثقافي يبرز تنوّع الفنون والموروثات الشعبية، ويعكس عمق الذاكرة الثقافية للمجتمع المحلي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج الثقافية التي يقدّمها مهرجان شتاء طنطورة، الذي يستمر حتى 10 يناير 2026م، ويهدف إلى إحياء الموروث الثقافي للمحافظة، وتنشيط المشهد الثقافي، وتعزيز مشاركة الأهالي، من خلال فعاليات تعبّر عن الهوية الثقافية للعُلا وتنوّعها الحضاري.