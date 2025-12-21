رحلة «صعود البلد» تتحوّل إلى مسلسل

أعلن نادي البلد السعودي، أحدث الأندية في السعودية، عن إطلاق مسلسل صعود البلد السلسلة الرياضية التي تُعد الأولى من نوعها في العالم العربي.

ويتتبع المسلسل الرحلة الطموحة للنادي في بناء فريق محترف من الصفر والصعود نحو دوري روشن السعودي، مقدمًا للجمهور تجربة قريبة وواقعية عبر سرد تلفزيوني.

وتُعرض الحلقات كل يوم جمعة على قناة «إم بي سي أكشن»، وتتوفر لاحقًا بالكامل على منصة شاهد.

ويأخذ صعود البلد المشاهدين إلى عمق كواليس النادي من أيام المباريات والحصص التدريبية إلى القرارات التكتيكية وتطوير اللاعبين والتحديات اليومية في إدارة نادٍ لكرة القدم.

ويوثق المسلسل لحظات الضغط، والانتصار، وبناء الفريق، مبرزًا حجم العزيمة والطموح المطلوبين لتشكيل فريق منافس.

كما يسلط المسلسل الضوء على القصص الشخصية لمواهب جدة الصاعدة ومؤسسي النادي، متطرقًا إلى أحلامهم، صعوباتهم، وصلتهم بمجتمعهم.

ويمثل المسلسل احتفاءً بروح الشباب والفخر المحلي، كاشفًا كيف يسعى جيل جديد إلى إعادة رسم ملامح كرة القدم السعودية.