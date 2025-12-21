إنزاجي بديل رينارد!!

ـ كتبت أثناء إقامة بطولة كأس العرب أنه من وجهة نظري يجب أن تنتهي علاقتنا بالمدرب هيرفي رينارد بعد نهاية البطولة أيًا كانت النتيجة، فهيرفي لن يناسبنا في كأس العالم الذي يحتاج أن نلعب بأسلوب حديث ودفاعي، نستهدف منه تحقيق 4 نقاط للتأهل للدور الثاني.

ـ متيقن بأن جيل منتخبنا الحالي من أقل الأجيال جودة فنية منذ بدأ العصر الذهبي لمنتخبنا في الثمانينيات، وهذه للأسف واضحة لكننا نحاول الهروب منها.

ـ فهذا المنتخب الحالي «جيل السهلاوي والفرج» لا يوجد فيه لاعب موهوب حاليًا إلا سالم الدوسري، وطبعًا إذا فصلنا مصعب الجوير ومراد هوساوي، كونهما لا يحسبان على ذلك الجيل.

ـ تخيل أن سالم الدوسري، الذي يعتبر أفضل لاعب في الدوري السعودي، هو آخر لاعب من ذلك الجيل، وهو في الأساس لم يؤسس بشكل صحيح في الفئات السنية بالهلال، حيث بدأ مع الفريق الأولمبي، وهذا بحد ذاته حالة استثنائية.

ـ وجود مدرب جديد لا يعني أننا سنحقق الأفضل بدون هيرفي رينارد، لكن هيرفي لا يجيد إغلاق المناطق الخلفية ولا التحولات السريعة، وهذا كفيل بأن يجعلني أفكر في نهاية مشواره مع المنتخب، حتى ولاعبي المنتخب السعودي يعتبرون من أقل الأجيال جودة فنية.

ـ صحيح أن الاتحاد السعودي لكرة القدم نفى خبر إقالته، لكن أتمنى أن يحدث ذلك خلال الشهر القادم، لأنه لو لم يحدث فهذا يعني أن هيرفي سيستمر وطبعًا سندعمه ونقف معه، وأتمنى شخصيًا أن تكون وجهة نظري خاطئة.

ـ حرب الميول بين بعض الإعلام بدأت بترشيح جيسوس وإنزاجي للمنتخب، وشخصيًا ضد ذلك، خاصةً مع فترة الاستحواذ، صحيح إنزاجي أنسب مدرب لمنتخبنا، لكن يجب ألا يتورط الهلال في ذلك، خاصةً أنه أحضر لاعبين وأبعد آخرين برغبة إنزاجي، لهذا الأفضل إذا فكرنا في إقالة هيرفي رينارد أن يكون المدرب جديدًا، ولديه طموح لتحقيق الأفضل مع منتخبنا في كأس العالم.