5 محطات تستقبل الخطيب في مسارات الشمال السياحي

مرت رحلة أحمد الخطيب، وزير السياحة، على 5 محطات رئيسة، بدءًا من تدشينه مسار الشمال السياحي، في تجربة شتوية انطلقت من الرياض العاصمة السعودية، مرورًا بعدد من الوجهات الطبيعية والتراثية، وصولًا إلى حائل، ضمن مسارات برنامج «شتاء السعودية»، التي تهدف إلى إبراز تنوّع المقومات السياحية في مختلف المناطق.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الإثنين، استهل الخطيب الرحلة بزيارة ثادق، اطْلَعَ خلالها على مجموعة من المواقع البيئية والسياحية، شملت قرية غَمرة السياحية وجيوبارك شمال الرياض، الذي يضم تكوينات صخرية، وأودية طبيعية تعكس الإرث الجيولوجي للسعودية، في تجربة تجمع بين السياحة المستدامة والمعرفة العلمية، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ويُعد من مواقع التراث الجيولوجي العالمي المعترف فيها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

وشملت الزيارة القرية التراثية في ثادق، التي تعكس عمقها التاريخي ودورها في تاريخ المنطقة، بما تضمه من مبانٍ طينية، وأزقة قديمة وأسواق شعبية ومساجد تاريخية، تمثل نموذجًا للهوية النجدية الأصيلة.

ويواصل المسار إلى القصيم، إذ تنوعت الزيارات بين المزارع الريفية ووجهات السياحة الزراعية، حيث اطّلع الخطيب على مزار البستان في بريدة، الذي يُعد من أبرز نماذج السياحة الريفية في المنطقة، إضافة إلى زيارة مركز التراث الثقافي بالمنطقة، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل السعودية وخارجها.

واختُتمت الرحلة في منطقة حائل، إذ برزت المقومات الجبلية والتاريخية للمنطقة، من خلال زيارة جبل أم سنمان في جبة، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، الذي يضم نقوشًا صخرية تعود إلى أكثر من عشرة آلاف عام، إلى جانب الاطلاع على مسارات الهايكنج في جبال أجا، وتجارب المغامرات الصحراوية، وزيارة منازل حاتم الطائي، ومحمية الديدحان، إضافة إلى الفعاليات السياحية المتنوعة في متنزه الأدهم.

ويُجسد مسار الشمال السياحي، الممتد من الرياض إلى حائل مرورًا بثادق والقصيم وعدد من المحافظات، نموذجًا متكاملًا للتنوع الطبيعي والثقافي الذي تزخر فيه السعودية، ويمنح الزوار فرصة لاكتشاف وجهات سياحية متعددة ضمن برنامج «شتاء السعودية».