انتهت يوم أمس الأربعاء الجولة الأولى من البطولة الإفريقية للأمم صاحبة الرقم 35 بدولة المغرب الشقيق بدون أي مفاجآت من حيث النتائج، ولا نعلم نتيجة لقاء الجزائر والسودان، وهي تلعب أثناء إرسال هذا المقال.

وقد نجح العرب في هذه الجولة، وفي مقدمتهم المغرب وتونس ومصر في تحقيق النقاط الثلاث.

ومن أبرز النجوم المتواجدين في هذا المونديال الإفريقي محمد صلاح ومرموش وأوسيمين وساديو ماني وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد وحكيمي والنجم لوكمان وكيسيه وبرايان مبويمو نجم ألمان يونايتد الكاميروني وكذلك السنغالي إسماعيل سارا نجم كريستال بالاس ورياض محرز وعمورة نجم فولفسبورج الألماني

وآخرون.

وبصراحة حينما تشاهد تشكيلة كل منتخب من هذه المنتخبات تصدم بعدد المحترفين المميزين والأقوياء في الدوريات الأوروبية، وبالأخص منتخبات نيجيريا والسنغال ومالي والكاميرون وجنوب إفريقيا وساحل العاج، والغالبية منهم بل إن نصف لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية يلعبون في الدوري الإنجليزي، وللمعلومية هذا المنتخب لم يبلغ كأس العالم بعد وإنما تأهل إلى ملحق عام 2026م، وبصراحة بطولة إفريقيا الحالية تملك القوة والمتعة والإثارة والمهارات العالية والندية، وبالرغم من هذه المنتخبات العريقة والقوية نقول مثلما يقول الإخوة المغاربة في تشجيعهم لمنتخب بلادهم: ديما مغرب.