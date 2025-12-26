الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

كشف مختصون في صناعة الألعاب الإلكترونية، الجمعة، عن توسعها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بوصفها أداة أساسية في تطوير التجربة التفاعلية، وتحسين أداء الشخصيات، ورفع مستوى الواقعية داخل العوالم الافتراضية.

وبحسب تقارير تقنية متخصصة، أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير سلوك الشخصيات غير القابلة للعب، من خلال تمكينها من التفاعل مع اللاعبين وفق سيناريوهات متعددة، تتغير تبعًا لأسلوب اللعب ومستوى التقدم، إضافة إلى ضبط درجة الصعوبة بشكل تلقائي يتناسب مع أداء المستخدم.

وأوضحت التقارير ذاتها أن تقنيات الذكاء الاصطناعي دخلت أيضًا في مراحل تطوير الألعاب، عبر توليد البيئات الافتراضية وتصميم الخرائط والمراحل، وتحسين الحركات والرسوم، ما أسهم في تسريع عملية الإنتاج وتقليل التكاليف على شركات التطوير.

واعتمدت شركات عالمية في مجال الألعاب، من بينها Electronic Arts وUbisoft، على حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك اللاعبين، وتطوير تجارب لعب مخصصة، إلى جانب تعزيز أنظمة اللعب الجماعي والكشف عن محاولات الغش.

ويرى مختصون أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا أوسع للذكاء الاصطناعي داخل الألعاب، خاصة مع تطور تقنيات التعلم الآلي والذكاء التوليدي، ما قد يفتح المجال أمام ألعاب تتغير أحداثها ومساراتها بشكل لحظي، استنادًا إلى قرارات اللاعبين داخل اللعبة.