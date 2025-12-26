المتحدث الرسمي في الأندية

أصبح اليوم في غالبية أندية دوري روشن متحدثين رسميين للأندية من أبناء الوسط الإعلامي السعودي، وهذا مؤشر إيجابي في عملية ترشيح المتحدثين.

ولكن من أكبر المعوقات التي تواجه المتحدثين الرسميين عدم توفر المعلومة الصحيحة والكافية لديهم عند طرح أي استفسار يخص جوانب النادي الذي من المفترض أن يكون على اطلاع كامل بقضاياه.

المتحدث الرسمي لا نريد منه أن يتحدث عن التحكيم أو البطولات أو غيرها من هذه الأمور، بل نريده أن يسهل وصول المعلومة الرسمية بين النادي ووسائل الإعلام ليحصل المشجع وهو المتلقي على معلومة صحيحة بدلًا من الإشاعات التي أصبحت ممتلئة في مواقع التواصل الاجتماعي.

مهم جدًا أن تدرك الأندية أهمية المتحدث الرسمي في توصيل رسائلها التجارية أو الرياضية أو غيرها من الرسائل التي يرغب النادي في إيصالها للمشجعين، ومن المفترض أن يكون المتحدث الرسمي هو وسيلة الربط في ذلك.

أيضًا يجب أن يدرك المتحدث الرسمي أنه يمثل النادي في كل كلمة سيتحدث بها، كانت مقصودة أو غير مقصودة، وكل فعل يقوم به هو رسمي، عندما يطرح عليه سؤال ويرفض الرد فالرسالة هنا أن النادي بأكمله رفض الرد، وعند عدم التعليق فالرسالة هنا أن النادي بالكامل رفض التعليق وليس هو شخصيًا من قام بذلك.

لذلك دور المتحدث الرسمي أكبر بكثير من مجرد اسم وظيفي يضاف إلى السيرة الذاتية لهؤلاء الأشخاص.