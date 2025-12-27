الرئيسية / الصورة .. قصة

كرنفال إفريقي

2025.12.27 | 12:41 am
اجتذبت مباريات الجمعة في كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» حضورًا جماهيريًّا غفيرًا في المدرجات، ورسم المشجعون لوحات مختلفة ترجمت تنوع ثقافات شعوب القارة. (رويترز والفرنسية) كرنفال إفريقي

