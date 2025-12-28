كنبة: ندمت على عرض الشباب

انطلق ماجد كنبة من الفئات السنية في نادي الاتحاد 2012 قبل أن ينضم إلى الأهلي، ثم الباطن، الذي غادره عام 2019 إلى الفتح.

استمر مع الفريق الأحسائي نحو 3 أعوام، قبل أن يلتحق بنادي الشباب في يناير 2023.

وفي أغسطس الماضي، وصل كنبة المولد في 27 فبراير 1993، إلى محطة فريق الخليج الأول لكرة القدم، الذي مثّله بـ13 مباراة هذا الموسم، منها 10 في دوري روشن، آخرها الجمعة أمام الهلال خلال خسارة فريقه 3ـ2، إضافة إلى 3 مواجهات في كأس الملك.

كنبة تحدث إلى «الرياضية» في هذا الحوار عن أكثر من جانب في مسيرته الكروية..

01

بداية.. ما أهدافكم في الخليج خلال الموسم الجاري في ظل ما تقدمونه من مستويات لافتة؟

سقف الطموح ارتفع عن المواسم السابقة، في هذا الموسم مع الأسماء الموجودة والمدرب والإدارة، ونتمنى أن نحقق مراكز متقدمة في الدوري، وكان طموحنا الوصول إلى نهائي كأس الملك، لكن لم نوفق.

02

ما رأيك بمستوى الخليج إلى الآن.. وماذا ينقصه ليتقدم أكثر؟

الكل لاحظ مستوى الخليج في هذا الموسم وأنه مختلف عن المواسم السابقة، ونتمنى الاستمرارية بالإداء والنتائج الممتازة، وأعتقد أنه ينقصنا التركيز في بعض اللحظات أكثر، وأن نستمر في ثقتنا بأنفسنا للمنافسة في جميع المباريات.

03

ما القرار الذي اتخذته في حياتك الكروية وتندم عليه حتى الآن؟

من أصعب القرارات التي اتخذتها عندما كنت لاعبًا لنادي الاتحاد 2012 تقريبًا، ورفضت عرضًا احترافيًا هو الأول من نادي الشباب.

04

كيف أثّرت تجربتك في الاتحاد عليك لاعبًا؟

الحمد لله سعيد جدًا بأن بدايتي كانت مع نادي الاتحاد، واستفدت كثيرًا، ونضجت لاعب كرة قدم، الظروف لم تكن مساعدة لأخذ الفرصة، والإصابة أيضًا جاءت مع نهاية عقدي مع الاتحاد.

05

لو جاءك عرض من الاتحاد الآن... هل تعود فورًا أم تكمل مشروعك مع الخليج؟

الاتحاد فريق كبير، ونادي الطفولة، وأي لاعب يتمنى أن يمثله.

06

هل تشعر أن وجود النجوم العالميين في الدوري جعل مهمتكم بصفتكم لاعبين محليين أصعب أم أسهل؟

لا شك أصبحت المهمة صعبة، فيها تحدٍ كبير.

07

ما أصعب فريق واجهته هذا الموسم... وما السبب؟

النصر، لأنه فريق منظم وخطير في الأمام.

08

لو طُلب منك تحديد نقطة ضعف الخليج في الدوري... ماذا ستقول بصراحة؟

ممكن قلة التركيز في بعض مجريات المباراة، ونعمل على هذا الجانب لتفاديه.

09

هل استحق الاتحاد التعادل معكم في المباراة المثيرة 4ـ4 أم أن الخليج كان الأحق بالنقاط الثلاث؟

في هذه المواجهة كنا نستحق الخروج بالنقاط الكاملة من المباراة.

10

أهناك لاعب أجنبي ترى أنه يصنع الفارق في الدوري؟

يوجد الكثير من اللاعبين، مثلًا: كريم بنزيما، وسافيتش مالكوم، جواو فليكش.

11

هل تشعر أنك قادر على تمثيل الأخضر في المرحلة المقبلة؟



نعم. وأي لاعب يتمنى أن يمثل بلده في جميع المحافل الدولية.

12

هل تعتقد أن المنتخب السعودي يحتاج تجديدًا أكبر في بعض المراكز؟

نعم. هناك لاعبون يحتاجون إلى الفرصة، كما أنه بمستوى تصاعدي.

13

لو كنت مدربًا للأخضر.. من اللاعب الذي ستعطيه فرصة كاملة؟

هم كثر، مثل سلطان مندش، وصالح العمري، وعبد الرحمن غريب، ومحمد أبو الشامات.