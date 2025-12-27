«المدفعجية» ينتصرون ويعززون الصدارة

لم يسمح فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم لملاحقه مانشستر سيتي باعتلاء صدارة الدوري الممتاز، سوى لبضع ساعات، وذلك بعد أن حقَّق الأول الفوز على ضيفه برايتون بنتيجة 2ـ1، ضمن المرحلة الـ 18 من منافسات الـ «بريميرليج».

وخطف سيتي الصدارة مؤقتًا، بعد انتصاره الثامن على التوالي في كافة المسابقات، قبل أن يستعيدها الـ«المدفعجية» سريعًا بفارق نقطتين، بثنائية القائد النرويجي مارتن أوديجارد، والفرنسي جورجينيو روتر، قبل أن يقلّص الباراجوياني دييجو جوميس النتيجة لبرايتون.

واستعاد أرسنال نغمة الفوز بعد التعادل أمام كريستال بالاس في المرحلة الماضية، محققًا الفوز الـ 13 في 18 مباراة بالدوري الممتاز.

وبدأ أصحاب الأرض اللقاء ضاغطين وهو ما أسفر عن انتزاع التقدم بعد 14 دقيقة فقط من تسديدة منخفضة لأوديجارد من مشارف منطقة الجزاء.

وأنقذ الحارس الهولندي بارت فيربروخن مرمى برايتون من هدف محقق إثر تسديدة بكعب القدم من الإسباني مارتن سوبيمندي.

وبعد انطلاقة مندفعة لبرايتون في الشوط الثاني، نجح أرسنال في كسر هذا الزخم من خلال تعزيز تقدمه بعد ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس، وحوَّلها روتر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة «52».

وكاد السويدي فيكتور يوكيريس يضيف الثالث بعد دقائق من تسديدة قوية من زاوية ضيقة تصدى لها فيربروخن.

وحصل برايتون على منفذ للعودة بعد أن استغل بعض السبات في دفاع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، عندما سدَّد السويدي ياسين أياري كرة من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيسر مباشرة إلى قدم جوميس الخالي من الرقابة فأتبعها بتسديدة في المرمى.

وأضاع أرسنال فرصتين لقتل المباراة عبر البرازيلي جابريال مارتينيلي وبوكايو ساكا، لكن لحسن حظه حافظ على تقدمه حتى النهاية.