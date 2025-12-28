رونالدو وفيليش يلحقان بالسومة وريفاس

لحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، ومواطنه جواو فيليش نجم الأصفر، بالسوري عمر السومة بعد أن بصما على 12 هدفًا في أول 10 جولات من دوري المحترفين السعودي.

وكان السومة مهاجم الحزم الحالي والهداف التاريخي لدوري المحترفين بـ 156، سجل 12 هدفًا في أول 10 مباريات من موسمي «2014ـ15» و«2016ـ17» كما فعل الفنزويلي جيلمن ريفاس مهاجم الاتحاد الأمر ذاته موسم «2015ـ16».

وقاد رونالدو وفيليش فريق النصر إلى الانطلاقة الأفضل في تاريخ دوري المحترفين السعودي بانتصاره في أول 10 مباريات، بعدما نجح في تجاوز الأخدود بنتيجة 3ـ0، السبت ضمن الجولة الـ 11.

وحملت ثلاثية النصر في مواجهة الأخدود توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، هدفين «31، و3+45»، ومواطنه جواو فيليش الهدف الثالث «4+90».

وبتحقيقه 10 انتصارات متتالية، تجاوز النصر أفضل انطلاقةٍ في المسابقة منذ استحداثها عام 2008، المسجلة باسم الهلال «9 مباريات» بنسخة 2018ـ2019.

وكان الرقم السابق للهلال رفقة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الحالي.

ويتصدر النصر ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة ويحل الثلاثاء، ضيفًا على الاتفاق في الجولة الـ 12.