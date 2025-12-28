جيسوس يستدعي سفياني قبل الاتفاق

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الموهبة الشابة عبد الرحمن سفياني للالتحاق بالتدريبات، عقب توقيعه عقدًا احترافيًا مع النادي، السبت، لمدة ثلاثة مواسم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سفياني المولود في 15 أبريل 2008، شارك في الحصة التدريبية صباح الأحد على ملعب «دار النصر» ضمن استعدادات الفريق قبل مواجهة الاتفاق، الثلاثاء المقبل، في الدمام لحساب الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وكان حساب «الرياضية عاجل» أعلن مساء السبت، عن اتفاق النادي العاصمي مع سفياني على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

وبدأت مسيرة سفياني مع الكرة من الملاعب الترابية في حواري الخرج جنوب الرياض العاصمة السعودية، وسجل رحلته الرسمية الأولى مع الكوكب.

وفي شتاء 2023، وجد نفسه في قلب منافسة شرسة بين قطبي العاصمة، النصر والهلال، لكن الأصفر كان الوجهة التي اختارها، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته.

واختار البرازيلي ماريو دا سيلفا مدرب المنتخب السعودي للناشئين، اللاعب وشارك في بطولة آسيا التي نظمت في جدة والطائف بداية الصيف، وحقق الميدالية الفضية مع الأخضر عقب خسارة النهائي أمام أوزبكستان.

وفي الدوحة العاصمة القطرية برز سفياني في كأس الخليج تحت 17، وتوج مع الأخضر بلقب البطولة ونال جائزة أفضل لاعب فيها.