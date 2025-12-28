الاتحاد لا يخسر 26 مواجهة بعد التوقف

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على سجلاته البيضاء في أول مباراة يلعبها عقب فترات التوقف في دوري المحترفين السعودي.

وتغلب الفريق الجداوي على نظيره الشباب، السبت، بفضل الهدفين اللذين سجلها أحمد الغامدي والهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقتين 16 و86 من المباراة التي جرت على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي.

وخرج الاتحاد في آخر 26 مباراة بعد فترة التوقف منتصرًا في 17 مواجهة، ومتعادلًا بـ9 منذ خسارته 0ـ1 أمام الوحدة في أكتوبر 2019.

وبصم الاتحاد على خسارة الشباب الأولى في تاريخ مواجهاتهما بالدوري السعودي للمحترفين التي تجرى بعد فترة التوقف، السبت.

وطيلة دوري المحترفين، تواجه الفريقان بعد العودة من فترات التوقف 4 مرات، كسب كل طرف مباراة، وتعادلا مرتين بما فيها لقاء السبت في جدة.

وأعاد الاتحاد من خلال هذا الانتصار سيناريو عمره تسعة أعوام، حينما حقق ثلاثة انتصارات تواليًا على الشباب للمرة الأولى في الدوري، وبدأت بنتيجة 4ـ3 ضمن الجولة الـ25 من الدوري موسم 2015ـ2016، وأتبعه بفوزين متتاليين خلال الموسم التالي بنتيجة واحدة 2ـ1 في الدورين الأول والثاني، قبل أن يتمكن الشباب من وضع حدٍ لهذه السلسلة في موسم 2016ـ2017 عندما فاز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وكان الاتحاد قد تفوق على الشباب 2ـ1 و3ـ2 في مباراتي الدوري الموسم الماضي.

كرر الفريق الاتحادي من خلال هذا الفوز تفوقه على الشباب في الموسم الجاري بعدما فاز عليه 4ـ1 في 29 نوفمبر الماضي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة ليصعد ثلاثة مراكز في الترتيب، ويصبح سادسًا بعد أن كان في المركز التاسع قبل انطلاق الجولة.

في المقابل، واصل الشباب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثامنة تواليًا «5 تعادلات و3 هزائم»، وبذلك يتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ13.