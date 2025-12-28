الأخدود يفقد ناري 8 مواجهات

يغيب الألماني خالد ناري، مهاجم فريق الأخدود الأول لكرة القدم، مدة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع، بعد إصابته أمام النصر في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ناري «31 عامًا» لا يزال يرقد في المستشفى بالرياض، جراء احتكاك كروي مع نواف العقيدي حارس النصر نتج عنه استرواح هوائي في الرئة اليمنى بسبب كسر في الأضلع الرابع والخامس والسادس من القفص الصدري.

وبيّن المصدر أن اللاعب مبدئيًا سيغيب عن 8 مواجهات، ضد ضمك والاتفاق والأهلي والخلود والخليج والرياض والاتحاد والتعاون.

وشارك ناري مع الأخدود الموسم الجاري في 10 مواجهات منها 8 في دوري روشن السعودي، وسجل 3 أهداف، وصنع واحدًا.