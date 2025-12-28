شاموسكا: «جايم بلاي» سلاحي.. والنصر البطل

أكد البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أن دوري روشن السعودي في تطور كبير، لكن قرار إشراك ثمانية لاعبين أجانب «أثّر على اللاعبين الصغار والموهوبين»، بحسب حديث بثته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال شاموسكا الذي يحتل فريقه المركز الثالث بعد عشر مراحل، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «إن هذا القرار أثّر أيضًا على المنتخب السعودي، إذ أن العديد من اللاعبين الأساسيين يجلسون على دكة البدلاء مع أنديتهم».

وانضم شاموسكا إلى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الذي قال: «إن عدم خوض لاعبي الأخضر لعدد كبير من الدقائق ثغرة يجب إغلاقها».

وبحديثه عن المنتخب، يعتقد ابن الستين عامًا أن المنتخب السعودي الذي ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 من الملحق، يمر بمرحلة إعادة تكوين «بعض اللاعبين من الذين حضروا في مونديال 2022 لن يحضروا في النسخة المقبلة إذ أن هناك العديد من صغار السن، وهذا ما يشكّل تحديًا للمدرب».

واكتفى الأخضر ببلوغ نصف نهائي كأس العرب في قطر بعد خسارته أمام الأردن «الوصيفة لاحقًا للمغرب البطل» بهدف وحيد، فيما ألغيت مباراته مع الإمارات لتحديد المركز الثالث، في شوطها الثاني، نظرًا لسوء الأحوال الجوية في محيط ملعب خليفة، المضيف.

وكان شاموسكا أعرب، الجمعة، عن فخره بتداول اسمه كأحد الخيارات المحتملة لقيادة المنتخب السعودي، لكنه أكد أن رينارد هو الخيار الأنسب في الفترة الحالية.

وتابع شاموسكا الذي قاد الفيصلي سابقًا إلى لقب كأس الملك موسم 2021: «حقًا الدوري السعودي في تطور كبير، وارتفعت الجودة بشكل كبير، وأعتقد أن هذا العدد من الأجانب يهدف إلى وضع مستوى الدوري بين مصاف الدوريات العالمية... وهذا الهدف سوف يتم تحقيقه».

ويرى شاموسكا الذي تلقى فريقه خسارة واحدة فقط الموسم الجاري أمام النصر المتصدر أنه «حتى مع إنشاء اتحاد القدم لدوري تحت 21 عامًا وإعطاء القاعدة التي تجيز للفريق الأول مشاركة لاعبين من تحت هذا العمر، وحتى مع تطوير دوري الدرجة الثانية، فإن ثمة ثغرة في تطوير اللاعب المحلي».

ويقرّ شاموسكا أن وجود هذا العدد من المحترفين يطور العقلية المحترفة من خلال المحاكاة والمعايشة، لكنه يؤكد أن «عدد اللاعبين لا يحتاج أن يكون مرتفعًا إلى هذه الدرجة».

ويدعو المدرب البرازيلي صاحب التجربة الغنية في قطر أيضًا مع الجيش والعربي، إلى اعتماد انتقال بعض اللاعبين المتكدسين في الأندية المنافسة، من الذين لا يجدون مكانًا أساسيًا، إلى أندية أخرى، حتى يُمنحوا فرصة اللعب أساسيين، مثل حالة مصعب الجوير الذي أعير الموسم الماضي من الهلال إلى الشباب مثلًا».

وعن سر نجاح التعاون، في تسجيل هذه الانطلاقة المميزة وحلوله ثالثًا «8 انتصارات في عشر مباريات» متقدمًا على أندية تمتلك ميزانيات ضخمة، يؤكد شاموسكا أن الأعوام الثمانية التي قضاها في الدوري السعودي جعلته يراكم الخبرات ويكوّن فكرة عن كيفية التعامل مع اللاعب السعودي.

ولا تتجاوز القيمة السوقية للتعاون الـ40 مليون دولار، لكنه فرض نفسه حصانًا أسود، متقدمًا على أندية مثل الأهلي بطل آسيا «190 مليونًا» والاتحاد حامل اللقب «165 مليونًا» اللذين يحتلان المركزين الرابع والسادس تواليًا.

ولفت شاموسكا إلى أن الفريق الملقب بـ«سكري القصيم» يعتمد أيضًا على منصة «جايم بلاي» التي «تسمح لنا بعمل بحث فردي في خصائص وتفاصيل عميقة في اللاعب في فريقي وعند الخصوم، وهي منصة معروفة يتم اعتمادها في الدوري الإنجليزي أيضًا».

وعن استمرار حضوره القوي في الدوري، يفسّر «لدينا ميزانية محدودة، فعلى سبيل المثال، المحترف الجامبي موسى بارو الذي تعرّض إلى إصابة ستبعده حتى مارس المقبل، لا يمكننا تعويضه إذ ليس لدينا الميزانية الكافية».

ويرى شاموسكا في هذا السياق أن النصر متصدر الدوري هو المرشح الأول للفوز باللقب «أعتقد أنه الفريق الأفضل للنصر الذي تم تكوينه في آخر ثمانية أعوام»، بينما أعرب عن أن «الهلال لم ينطلق كما يجب، لكن ومع تعديل الأفكار بما يتناسب مع المدرب الجديد الإيطالي سيموني إينزاجي، سيقاتل للمنافسة على اللقب».

وتطرق شاموسكا إلى الدور الكبير لوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر «هو مثال للعطاء الاحترافي، يعيش أسلوب حياة في التغذية والنوم والتمارين الفردية والعقلية من أجل الاستمرار».