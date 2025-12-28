الأخدود.. جونتر يلامس الكرة

دخل الألماني كوراي جونتر، مدافع فريق الأخدود الأول لكرة القدم، مرحلة ملامسة الكرة، عقب إصابة تعرض لها أمام الفيحاء خلال الخسارة 2ـ0 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويعمل الفريق الطبي على رفع جاهزيته بشكل سريع مع ترجيح عدم مشاركته في اللقاء المقبل أمام ضمك، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من الدوري على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، حسبما أشارت إليه المصادر.

وأصيب المدافع الألماني بتمزق في العضلة، غاب على إثرها عن مواجهتي الشباب والنصر.

من جهة أخرى، أجرى الفريق تدريباته، الأحد، على ملعب النادي، حيث خُصصت حصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مواجهة النصر، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية.

وتراجع الأخدود إلى المركز الـ17 برصيد خمس نقاط بعد خسارته، السبت، أمام النصر 3ـ0 في الرياض.