آل حسن يُتوّج الفائزين في «الجولة الذهبية»

توّج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة السعودية للمبارزة «الجولة الذهبية» عمومي للرجال، المنظمة على مدى يومين، في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وحقق عبد الله المنسف، لاعب الاتحاد، ذهبية سلاح السيبر، ونال محمد العمرو، من النجمة، الميدالية الفضية، وظفر فياض العبيد، لاعب الاتحاد، ومشاري البشير، لاعب الهلال بالبرونزية.

وحصد أحمد هزازي، من العلا، ذهبية سلاح الأبيه، وحسن عابد من الخلود «الفضية»، وأحمد الفيحاني من الجزيرة، وخليفة العميري من العلا، الميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح الشيش، سيطر لاعبو النجمة على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حقق إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية، وعبد الملك الأومير الميدالية الفضية، وعبد العزيز التويجري، ومحمد راغب، لاعب الهلال، البرونزية.