النصر يستعيد 3

شارك أيمن يحيى، وعبد الملك الجابر، وسامي النجعي، في التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب إيجو في الدمام، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتعرض يحيى لإصابةٍ في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، فيما كان النجعي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي على يد الجراح الإسباني رامون كوجات، بعد تعرّضه لقطعٍ جزئي خلال مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، الموسم الماضي، وعانى الجابر من إصابة في غضروف الركبة تعرض لها في بداية المعسكر الإعدادي فترة الصيف الماضي، قبل انطلاق الموسم.

واستهل الأصفر العاصمي تحضيراته لمواجهة الاتفاق فورًا، بعد أن خاض لقاء أمام الأخدود، السبت، كسبه بثلاثية نظيفة، حملت توقيع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو «هدفين»، ومواطنه جواو فيليش.

ويتصدر النصر ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة.