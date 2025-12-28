إنزاجي يعتمد التدوير أمام الخلود

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى إجراء بعض التغييرات الطفيفة على قائمته عند مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، المقررة الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتأتي خطوة المدرب الإيطالي في إطار سياسة التدوير ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين وسط ضغط المباريات بحسب المصادر.

ميدانيًّا، خضع لاعبو الفريق الأساسيون خلال مواجهة الخليج، الجمعة الماضي، لتدريبات استشفائية في صالة الإعداد البدني، عقب راحة السبت التي منحها لهم إنزاجي، فيما أدّى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا على الملعب الرئيس.

ومن المقرر أن يبدأ القطب العاصمي، الإثنين، استعداداته الفنية لمواجهة الخلود، على أن تغادر البعثة على متن طائرة خاصة عقب الانتهاء من تدريب الثلاثاء.

ويحتل الأزرق المرتبة الثانية في سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يهزم في أي لقاء.