كونسيساو نجم الـ11

استحوذ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على النجومية الفنية للجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، متفوقًا على الإيطالي سيموني إنزاجي، وجورجي جيسيوس، والسعودي سعد الشهري، مدربي الهلال والنصر والاتفاق على التوالي، الذين حققوا أيضًا انتصارات مهمة على الخليج والأخدود والرياض على الترتيب.

ويرجع خالد القروني، المدرب السعودي، ذلك للتحسينات الفنية، التي أحدثها على الفريق، وربطه خطوط الفريق بشكل أفضل مما كان عليه في الفترة التي سبقت توقف الدوري، عادًا أن مدرب الاتحاد استحق الأفضلية، كونه كان متماسكًا وأفضل فنيًا، كما أنه حقق فوزًا صعبًا على خصم قوي.

علاوة على ذلك، طغى أداء الاتحاد على خصمه الشباب بشكل كبير، وكانت الكرة بمتناول لاعبيه في معظم الوقت، أيضًا كان الاتحاد الأفضل إحصائيًا، ولاعبوه الأعلى في معدل الأداء، والأعلى استحواذًا، والأعلى في التمرير، والأكثر دقة في التمرير، والأكثر أهدافًا متوقعة. لقد كانت جولة كونسيساو بامتياز.