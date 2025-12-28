الثالثة تواليًا.. رونالدو أفضل لاعبي الشرق الأوسط

تُوِّج النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط لعام 2025، الأحد، خلال حفل جوائز «جلوب سوكر» في مدينة دبي الإماراتية.

وانتزع رونالدو الجائزة متفوقًا على ثنائي دوري روشن السعودي، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، والجزائري رياض محرز، جناح الأهلي.

وأسهم «الدون» في حصول منتخب بلاده الأول على دوري أمم أوروبا. وخلال الحفل ذاته، نال منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخبٍ للعام الجاري.

وحصل رونالدو «40 عامًا»، للعام الثالث على التوالي، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ومنحته جوائز «جلوب سوكر»، التي استُحدِثَت في 2010، جائزة أفضل لاعبٍ في العالم ست مرات، آخرها في 2019، وجوائز أخرى، منها أفضل هداف في كل الأوقات، العام الماضي.