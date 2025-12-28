رونالدو: البطولات والهدف الـ1000 طموحي

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، أنَّ طموحه هو تحقيق المزيد من البطولات والوصول إلى الهدف 1000.

وقال رونالدو، عقب تتويجه بجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في الشرق الأوسط في دبي، الأحد: «لا يزال لدي شغف كبير في كرة القدم، طموحي هو تحقيق المزيد من البطولات والوصول إلى الهدف 1000».

وظهر قائد فريق النصر السعودي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق على منصة التتويج للعام الثاني على التوالي.

وكان رونالدو، صاحب الـ40 عامًا، سجَّل ثنائية لفريقه النصر في الفوز على الأخدود 3ـ0 في الدوري السعودي السبت، رافعًا رصيد أهدافه في مسيرته إلى 956 هدفًا.