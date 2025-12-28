ظرف عائلي يبعد فينالدوم عن الاتفاق

غاب الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية اليومين الماضيين، نتيجة ظرف عائلي، حيث يترقب الجهاز الفني عودته الإثنين للدخول في التحضيرات الأخيرة قبل مواجهة النصر، المقررة الثلاثاء على ملعب إيجو في الدمام، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبارات لياقية قبل اعتماد مشاركته ضمن القائمة الأساسية، بحسب جاهزيته الفنية والبدنية.

ميدانيًّا، واصل الاتفاق تحضيراته الفنية لمواجهة النصر، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، تحت إشراف المدرب سعد الشهري.

واشتملت التدريبات على جوانب لياقية وتطبيق عدد من الجمل الفنية، حيث قسَّم المدرب الفريق إلى أربع مجموعات، خُصصت لكل مجموعة مهام تكتيكية محددة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة في وسط الملعب.