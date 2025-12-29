ثنائي «روشن».. كيسيه أكمل مواجهة الكاميرون وباسوجوج بديلا

خاض الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، كامل دقائق المواجهة بين منتخب بلاده والكاميرون، مساء الأحد في مدينة مراكش المغربية ضمن ثاني جولات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا.

وواجه كيسيه في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، الكاميروني كريستيان باسوجوج، جناح فريق الأخدود في دوري روشن السعودي.

ودخل باسوجوج في الدقيقة 79، بديلًا للظهير الأيمن جونيور تشاماديو، الذي أحرز هدف منتخبهما. فيما أحرز نجم الأهلي هدفًا بعد انطلاق الشوط الثاني ألغاه الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتابع المواجهة من على مقاعد الاحتياط الكاميرونية جورج كيفين نكودو، جناح ضمك خلال الموسمين الماضيين والدرعية منذ صيف العام الجاري.