مواجهة ثالثة تجمع الرياض والحزم

يحل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره الرياض، عند الـ 08:30 مساء الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز» في الرياض، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في مواجهتين فقط الموسم قبل الماضي، ولم يستطع أي طرف تحقيق الفوز، إذ تعادلا أولًا بنتيجة سلبية، وفي الثانية 1ـ1.

ونال الحزم في المواجهة الماضية نقطة وحيدة، بعد أن فرض التعادل على مضيفه الفيحاء بنتيجة سلبية، فيما تعرض الرياض للخسارة بثنائية أمام ضيفه الاتفاق.

ويسعى الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب الرياض، إلى تحقيق أول انتصاراته، بعد أن حل بديلًا عن الإسباني خافيير كاييخا، الذي قاد الفريق الموسم الجاري في 10 مباريات بمختلف المسابقات.

وفي المقابل، يأمل التونسي جلال قادري انتزاع الفوز والنقاط الثلاث ومواصلة التقدم في سلم الترتيب.

ويحتل الرياض المرتبة الـ15 في قائمة الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يملك الحزم 10 نقاط في المركز الـ11.