الفتح يهدد الخليج بالانتصار السابع

يلتقي فريق الخليج الأول لكرة القدم، عند الـ 05:35 مساء الإثنين، نظيره الفتح، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وتميل كفة مواجهات الفريقين المباشرة في دوري روشن السعودي لمصلحة الفتح، بعد 12 مباراة، نصف حصيلتها ذهب لـ«النموذجي» والنصف الآخر مقسم بالتساوي ثلاثة انتصارات لـ«الدانة» ومثلها تعادل.

ويتصدر المغربي مراد باتنا مهاجم الفتح، قائمة هدافي مواجهات الفريقين، بعد أن زار شباك منافسه في 5 مرات، مقابل هدفين للأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وسجل الفتح أكبر انتصاراته في لقاءات الفريقين، حينما أتخم شباك الخليج بخماسية مقابل هدف واحد، في الجولة 27 من الموسم الماضي.

ويسعى الخليج بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، إلى محو الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية، مع استعادة مواطنه ديمتريس كوربيليس الذي نال البطاقة الحمراء أمام النصر في الجولة قبل الماضية.

وعلى الجانب الآخر، يدرك البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح، أهمية هذه المواجهة لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، منتشيًا بالفوز في الجولة الماضية على الأهلي.

ويحتل الخليج المرتبة التاسعة في قائمة دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يملك الفتح 8 نقاط في المركز الـ14.