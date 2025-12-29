النصر والاتفاق.. الأكبر ثلاثية والأخيرة شرقاوية

يبحث فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن مواصلة انطلاقته المثالية في دوري روشن السعودي، حين يحل ضيفًا على الاتفاق، لحساب الجولة 11، بعد علامة كاملة في الجولات الماضية.

والتقى الطرفان 30 مرة دوريًا منذ تطبيق الاحتراف عام 2008، مع أفضلية نصراوية، لكن النتائج المتقاربة وسيناريوهات الـ«ريمونتادا» أخذت حيزًا واسعًا في مواجهاتهما.

وتواجه الطرفان للمرة الأولى في دوري المحترفين لحساب الجولة 3 من موسم 2008ـ2009، في الدمام، وحملت أول مظاهر الندية والسيناريوهات الدراماتيكية، إذ تقدّم الاتفاق منتصف الشوط الأول، وحافظ على تقدمه حتى الثواني الأخيرة، إلى أن أدرك سعد الحارثي التعادل في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، وسط أجواء متوترة في المدرجات قبل هدف التعادل وبعده.

وحقق النصر فوزه الأول على الاتفاق في الجولة 14 من موسم 2008ـ2009، في مواجهة شيقة أخرى، إذ سيطر التعادل السلبي حتى الدقيقة 89، التي شهدت هدف المباراة الوحيد، من توقيع المهاجم البنيني رزاق أوموتويوسي، والذي فارق الحياة في شهر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عامًا.

وتكررت النتائج ذاتها في موسم 2009ـ2010، إذ تعادل الفريقان ذهابًا في الجولة 2 بنتيجة 1ـ1، بعدما سجل حسين عبد الغني هدفًا عكسيًا، قبل أن يدرك بنفسه التعادل للنصر في الدقيقة 71، ثم فاز النصر إيابًا في الجولة 13، بهدف نظيف متأخر سجله ريان بلال في الدقيقة 77.

وحافظ النصر على سجله الإيجابي أمام الاتفاق، بتحقيقه فوزًا جديدًا في الجولة 11 من موسم 2010ـ2011، وبنتيجة 2ـ1، في مباراة كان بطلها ريان بلال، الذي وقّع على هدفيْ النصر في الدقيقتيْن 61 و68، لكن لقاء الإياب، في الجولة 24 من الموسم، شهد أول وأعرض انتصارات الاتفاق على النصر دوريًا في عصر الاحتراف، وبثلاثية دون رد، بعد هدفيْن لسيباستيان تيجالي في أول ربع ساعة، وهدف ثالث عن طريق عبد المطلب الطريدي في الدقيقة 80.

وأضاف الاتفاق إلى رصيده انتصاريْن على النصر في موسم 2011ـ2012، إذ فاز ذهابًا خارج أرضه لحساب الجولة 6، بنتيجة 3ـ1، ولو أنّه تأخر أولاً بهدف نصراوي في الدقيقة الثانية، قبل أن يفوز إيابًا، لحساب الجولة 19، في الدمام بهدفيْن سجلهما حمد الحمد في الدقيقتيْن 8 و24، ليكون موسم 2011ـ2012 الموسم الوحيد الذي ينجح فيه الاتفاق بالتغلب ذهابًا وإيابًا على النصر في دوري المحترفين.

وقلب النصر الطاولة على الاتفاق في موسم 2012ـ2013، وحقق انتصاريْن في هذه المواجهة المباشرة، إذ فاز بسهولة في الجولة 7 في الدمام، بـ 3 أهداف حملت توقيع عبده عطيف وخايمي أيوفي ومحمد السهلاوي، قبل أن يقلص الاتفاق الفارق في الدقيقة 90 عبر جزائية سجلها جونيور، كما فاز النصر إيابًا في الرياض، لحساب الجولة 20، وبهدفيْن سجلهما محمد السهلاوي ورافاييل باستوس.

وانتهت المباراة الأولى بين الطرفيْن، في موسم 2013ـ2014، على نتيجة التعادل 2ـ2، لحساب الجولة 9، بعدما تقدم الاتفاق 1ـ0 و2ـ1، وصولًا إلى إدراك باستوس للتعادل في الدقيقة 68، قبل أن يفوز النصر إيابًا بنتيجة 2ـ1، في الجولة 22، وبهدفيْن مبكريْن سجلهما محمد السهلاوي وإلتون برانداو، علمًا أن هذا الموسم شهد تتويج النصر بلقب الدوري، مقابل هبوط مرير للاتفاق من دوري الأضواء.

وعاد الاتفاق إلى دوري المحترفين في موسم 2016ـ2017، وحقق نقاطه الأولى بعد صعوده على حساب النصر، إذ فاز بهدف دون رد في الجولة 2 من الموسم، ومن توقيع ليوناردو ألفيس في الدقيقة 22، لكن النصر كان صاحب الغلبة إيابًا، وفاز بهدفيْن نظيفيْن حملا توقيع حسن الراهب في الشوط الثاني.

وعادت السيناريوهات الشيقة إلى مواجهات الطرفيْن في موسم 2017ـ2018، إذ تقدّم النصر 2ـ0 بحلول الدقيقة 50 من لقائهما في الجولة 2، قبل أن يقلّص فيليب كيش الفارق بهدف في الدقيقة 64، وصولًا إلى نجاح الاتفاق بخطف نقطة التعادل في الدقيقة 93، بعد هدف حمل توقيع هزاع الهزاع، إلا أن الاتفاق لم يكتف بهذا القدر، لا بل خرج من مواجهة الإياب في الجولة 15 مع 3 نقاط، وفاز 3ـ2 بقيادة سعد الشهري، مدربه الحالي، في مباراة كان بطلها محمد الكويكبي الذي سجل هدفيْن.

وحقق النصر 4 انتصارات متتالية على الاتفاق، في موسميْ 2018ـ2019 و2019ـ2020، وجاءت جميع هذه الانتصارات بفارق هدف وحيد، ولعل أبرزها مواجهة الجولة 23 من موسم 2018ـ2019، إذ تقدّم الاتفاق في الرياض بنتيجة 2ـ0، ثم قلّص عبد الرزاق حمد الله الفارق في الدقيقة 70، وسجّل فهد الجميعة هدف التعادل في الدقيقة 89، وصولًا إلى إتمام حمد الله لـ «الريمونتادا»، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 98.

وسيطر التعادل على مواجهتيْ الفريقيْن في موسم 2020ـ2021، دون أن تعرف هذه التعادلات طعم الملل، لا سيما لقاء الفريقيْن لحساب الجولة 7، إذ تقدّم الاتفاق بهدفيْن نظيفيْن حتى الدقيقة 87، ثمّ سجل سامي النجعي أول أهداف النصر في الدقيقة 88، وصولًا إلى إدراك حمد الله للتعادل في الدقيقة 100.

واستمرت تعثرات النصر أمام الاتفاق في الموسم التالي، إذ كان موسم 2021ـ2022 الموسم الثاني على التوالي الذي لا يعرف فيه النصر طعم الفوز على منافسه، فخسر لقاء الذهاب في الجولة 9 بهدف وحيد سجله فيليب كيش من ركلة جزاء، فيما سيطر التعادل 2ـ2 على لقاء الإياب في الجولة 24، ولو أن الاتفاق تقدّم بهدفيْن دون رد في الشوط الأول.

واستعاد النصر نغمة الانتصارات على الاتفاق في موسم 2022ـ2023، بعد فوزه بهدف نظيف سجله تاليسكا في الجولة 14، قبل تعادلهما الأخير دوريًا، بهدف لمثله، في الجولة 29.

وتوزعت نقاط المواجهات المباشرة بين النصر والاتفاق، بالتساوي على الفريقيْن، في الموسميْن الأخيريْن، إذ بدأ النصر موسم 2023ـ2024 بالخسارة 1ـ2 أمام الاتفاق، علمًا أن ساديو ماني افتتح التسجيل مبكرًا في الشوط الأول، لكن روبين كوايسون وموسى ديمبلي قلبا النتيجة مطلع الشوط الثاني، قبل أن يثأر النصر إيابًا، بفوزه 3ـ1 في الجولة 18، في اللقاء الذي شهد أول أهداف كريستيانو رونالدو بمرمى الاتفاق.

وسجل النصر أعرض انتصاراته على الاتفاق دوريًا، منذ تطبيق الاحتراف، في الجولة 4 من الموسم الماضي، عندما فاز بثلاثية نظيفة عبر أهداف لرونالدو وتاليسكا وسالم النجدي، لكن الاتفاق كان صاحب الغلبة في المواجهة المباشرة الأخيرة، في الجولة 21، بعد تألق جورجينيو فينالدوم بهدفيْن، بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة 89 للفريق الشرقاوي.