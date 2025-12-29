النصر يتدرب عصرا.. ويطير مساء

يطير لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، عند الـ 08:00 مساء الإثنين من الرياض إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الثلاثاء، في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق سيجري عند الـ04:00 عصر الإثنين، التدريب الأخير على ملعب «دار النصر» في الرياض، ويضع اللمسات والطريقة الفنية النهائية، التي ينوي انتهاجها في المواجهة المرتقبة على ملعب «إيجو» الخاص بالاتفاق.

وكانت تدريبات الأحد الماضي، شهدت عودة أيمن يحيي، الذي غاب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وشارك يحيى، إلى جانب عبد الملك الجابر، وسامي النجعي، في التدريبات الجماعية، الأحد الماضي، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم.

وعانى يحيى من إصابةٍ في غضروف الركبة خلال مشاركته مع الأخضر، فيما عاد النجعي بعد أن أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي على يد الجراح الإسباني رامون كوجات.

وغيّب غضروف الركبة الجابر من المشاركة مع فريقه منذ أن أصيب في بداية المعسكر الإعدادي فترة الصيف الماضي، قبل انطلاق الموسم.

ويتصدر فريق النصر الدوري بالعلامة الكاملة «30 نقطة» حققها من 10 انتصارات.