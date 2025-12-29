تذاكر المونديال.. 10 ملايين طلب يوميا

دافع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ​عن أسعار تذاكر كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرًا للإقبال الكبير عليها وأهمية إيراداتها للعبة حول العالم.

وهذا الشهر انتقدت مجموعات مشجعين أسعار التذاكر، التي كانت أغلى عدة مرات من أسعار مباريات مماثلة في نسخة 2022 في قطر.

وبعدها أطلق «فيفا» فئة تذاكر بسعر 60 دولارًا لجعل المباريات ‌في متناول جماهير المنتخبات ‌المتأهلة.

وقال إنفانتينو في القمة العالمية ‌للرياضة ⁠في ​دبي، الإثنين: «لدينا من ستة إلى سبعة ملايين تذكرة معروضة للبيع... في غضون 15 يومًا تلقينا 150 مليون طلب للحصول على التذاكر. أي ما يعادل عشرة ملايين طلب يوميًا. هذا يدل على مدى قوة كأس العالم».

وأضاف «على مدار تاريخ كأس العالم الممتد نحو مئة عام، باع «فيفا» 44 ⁠مليون تذكرة إجمالًا. لذلك في أسبوعين، كان حجم الطلب يكفي لتغطية كأس ‌العالم لمدة 300 عام. تخيل ‍ذلك. هذا جنون تام».

وأضاف ‍رئيس «فيفا» أن الجماهير من داخل الولايات المتحدة كانت ‍الأكثر طلبًا لشراء التذاكر تليها ألمانيا وبريطانيا.

وتابع إنفانتينو «الأهم أن الإيرادات التي تأتي من ذلك تعود للعبة في جميع أنحاء العالم.. دون «فيفا»، لن تكون هناك كرة قدم ​في 150 دولة حول العالم.. توجد كرة قدم بفضل الإيرادات التي نحققها بكأس العالم ومنه والتي نعيد ⁠استثمارها في كل أنحاء العالم».